Акції українських компаній зросли на новині про перемогу Трампа

Котирування окремих українських акцій на іноземних біржах у середу зростають на новинах про перемогу Дональда Трампа на виборах президента США та очікуваннях, що це дає більше шансів для припинення війни. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Які акції зросли

Найбільше подорожчали акції гірничорудної компанії Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі — на 35,05%, до 84,5 пенсів.

Згідно з даними Лондонської біржі, курс акцій агрохолдингу МХП підвищився на 3,45% — до $4,20.

На Варшавській фондовій біржі зростання зафіксовано за акціями ІМК — на 2,36%, до 10,85 польських злотих і акціями «Астарти» — на 0,63%, до 32,1 злотих.

Реакція основних активів

Золото

Ф'ючерс на золото знижується до закриття попереднього торгового дня на 0,27%, до $2742,2 за унцію.

Біткоїн

Курс біткоїна досяг нової вершини $75 тис.

Фондовий ринок

Ф'ючерси на основні американські індекси демонструють зростання:

ф'ючерс на S&P 500 зростає на 1,21% до 5882,5 пункту;

ф'ючерс на Dow Jones — на 1,3%, до 42 930 пунктів;

ф'ючерс на NASDAQ Composite — на 1,18%, до 20581 пункту.

Курс долара

Курс долара США (USD) додає стосовно основних валют. Спотовий індекс долара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) зростає на 1,45%, до 1272,27 пункту.

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