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6 листопада 2024, 14:21

Акції українських компаній зросли на новині про перемогу Трампа

Котирування окремих українських акцій на іноземних біржах у середу зростають на новинах про перемогу Дональда Трампа на виборах президента США та очікуваннях, що це дає більше шансів для припинення війни. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Котирування окремих українських акцій на іноземних біржах у середу зростають на новинах про перемогу Дональда Трампа на виборах президента США та очікуваннях, що це дає більше шансів для припинення війни.

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Які акції зросли

Найбільше подорожчали акції гірничорудної компанії Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі — на 35,05%, до 84,5 пенсів.

Згідно з даними Лондонської біржі, курс акцій агрохолдингу МХП підвищився на 3,45% — до $4,20.

На Варшавській фондовій біржі зростання зафіксовано за акціями ІМК — на 2,36%, до 10,85 польських злотих і акціями «Астарти» — на 0,63%, до 32,1 злотих.

Реакція основних активів

  • Золото

Ф'ючерс на золото знижується до закриття попереднього торгового дня на 0,27%, до $2742,2 за унцію.

  • Біткоїн

Курс біткоїна досяг нової вершини $75 тис.

  • Фондовий ринок

Ф'ючерси на основні американські індекси демонструють зростання:

  • ф'ючерс на S&P 500 зростає на 1,21% до 5882,5 пункту;
  • ф'ючерс на Dow Jones — на 1,3%, до 42 930 пунктів;
  • ф'ючерс на NASDAQ Composite — на 1,18%, до 20581 пункту.

  • Курс долара

Курс долара США (USD) додає стосовно основних валют. Спотовий індекс долара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) зростає на 1,45%, до 1272,27 пункту.

Читайте: Курс біткоїна відреагував на попередні результати виборів у США, встановивши новий рекорд

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+45
Prya
Prya
6 листопада 2024, 14:34
#
Спасибо Дональду за надежду!
+
0
asdf2024
asdf2024
6 листопада 2024, 14:42
#
Вот те на ,за Камалу же была Бёнси и Тейлор Сквирт…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
6 листопада 2024, 15:23
#
Ставочка на леваков не сработала
+
0
Mini Mi
Mini Mi
6 листопада 2024, 15:24
#
Ну потому что бизнес понимает что худой мир лучше даже самой хорошей войны.
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