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6 листопада 2024, 11:37

Зеленський затвердив продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Вони будуть діяти щонайменше ще 90 днів — до 7 лютого 2025 року. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Відповідні законопроєкти № 12151 та № 12152 повернуто з підписом президента 6 листопада.

Варто зазначити, що в Україні вже 13 разів продовжували цей правовий режим з початку повномасштабного вторгнення рф.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан — це такий особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Загальна мобілізація

Це механізм рекрутингу та поповнення Збройних сил України. Під загальну мобілізацію підпадають військовозобов'язані українці для виконання обов'язку з оборони країни від агресора. Новобранці повинні пройти військовий вишкіл, після чого їх переміщують до підрозділу для несення служби.

Нагадаємо

Верховна Рада проголосувала за відповідні законопроєкти 29 жовтня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+71
milon
milon
6 листопада 2024, 12:14
#
Пофиг, Трамп победил)))))))))))
+
+15
KValera
KValera
6 листопада 2024, 12:35
#
Milon. Завтра война закончится?
+
+85
milon
milon
6 листопада 2024, 12:51
#
Ни завтра конечно, но это конец. Как ты хочешь воевать без оружия и денег?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 листопада 2024, 13:10
#
Конец чему…
+
+41
Mini Mi
Mini Mi
6 листопада 2024, 13:16
#
Бойне без плана и конца.
+
0
Sarevok
Sarevok
6 листопада 2024, 13:48
#
Войне до последнего украинца.
+
0
potator
potator
6 листопада 2024, 13:31
#
Не забывай чтоб был конец, нужно пушкина вернуть на места и киркорова)))))))))))))))\, без этого для путина что трам , что зеленый , что-то пугало которое кофе в крыму летом 22 пить хотело
+
0
Mini Mi
Mini Mi
6 листопада 2024, 12:51
#
В середине-конце 25го
+
0
Tido oss
Tido oss
6 листопада 2024, 12:59
#
Мясо есть война будет
+
0
gucci
gucci
6 листопада 2024, 13:57
#
Громадянська війна в США через рік-півтора.
+
+26
potator
potator
6 листопада 2024, 14:02
#
У тебя душевно больных в семье не было?
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