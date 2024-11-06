Зеленський затвердив продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Вони будуть діяти щонайменше ще 90 днів — до 7 лютого 2025 року. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

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Відповідні законопроєкти № 12151 та № 12152 повернуто з підписом президента 6 листопада.

Варто зазначити, що в Україні вже 13 разів продовжували цей правовий режим з початку повномасштабного вторгнення рф.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан — це такий особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Загальна мобілізація

Це механізм рекрутингу та поповнення Збройних сил України. Під загальну мобілізацію підпадають військовозобов'язані українці для виконання обов'язку з оборони країни від агресора. Новобранці повинні пройти військовий вишкіл, після чого їх переміщують до підрозділу для несення служби.

Нагадаємо

Верховна Рада проголосувала за відповідні законопроєкти 29 жовтня.