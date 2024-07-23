Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 9 листопада цього року. Про це написав заступник Голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
23 липня 2024, 13:06
В Україні продовжили воєнний стан до 9 листопада
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Це вже 12-те голосування парламенту за воєнний стан з початку війни.
Що таке воєнний стан
Воєнний стан — це такий особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.
Джерело: Мінфін
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