В Україні продовжили воєнний стан до 9 листопада

Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 9 листопада цього року. Про це написав заступник Голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Це вже 12-те голосування парламенту за воєнний стан з початку війни.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан — це такий особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.