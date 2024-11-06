Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах в США

Президент України привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах. У соцмережі Х Володимир Зеленський підкреслив , що цінує прихильність Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах.

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«Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах», — написав президент України.

Попри те, що офіційних результатів голосування ще немає, сам Трамп оголосив себе вже переможцем й почав отримувати привітання від президентів інших країн. Окрім Зеленського, Трампа привітав президент Франції Емануель Макрон та інші.

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