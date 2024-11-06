Президент України привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах. У соцмережі Х Володимир Зеленський підкреслив, що цінує прихильність Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах.
6 листопада 2024, 10:30
Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах в США
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«Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах», — написав президент України.
Попри те, що офіційних результатів голосування ще немає, сам Трамп оголосив себе вже переможцем й почав отримувати привітання від президентів інших країн. Окрім Зеленського, Трампа привітав президент Франції Емануель Макрон та інші.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8
11 липня 2022 рік конгресвумен українського походження Вікторія Спартц заявила, що після відвідин України залишилась «розчарована, дізнавшись, що замість того, аби визнати свою армію та почати загальнонаціональні зусилля для її підтримки, Київ фактично на чолі з Андрієм Єрмаком грає в політику. Крім того, Київ, схоже, має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але не має грошей на підтримку солдатів, наприклад, на давно обіцяне житло для бійців АТО».