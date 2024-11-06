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6 листопада 2024, 10:30

Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах в США

Президент України привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах. У соцмережі Х Володимир Зеленський підкреслив, що цінує прихильність Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах.

Президент України привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах.

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«Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах», — написав президент України.

Попри те, що офіційних результатів голосування ще немає, сам Трамп оголосив себе вже переможцем й почав отримувати привітання від президентів інших країн. Окрім Зеленського, Трампа привітав президент Франції Емануель Макрон та інші.

Читайте також: Трамп перемагає у виборах президента у США

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
6 листопада 2024, 10:37
#
Какая разница кому, главное чтобы давали
+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
6 листопада 2024, 10:48
#
Команді 95 кварталу приготуватись. Трамп переміг, також Сенат і Конгрес республіканці мають більшість.

11 липня 2022 рік конгресвумен українського походження Вікторія Спартц заявила, що після відвідин України залишилась «розчарована, дізнавшись, що замість того, аби визнати свою армію та почати загальнонаціональні зусилля для її підтримки, Київ фактично на чолі з Андрієм Єрмаком грає в політику. Крім того, Київ, схоже, має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але не має грошей на підтримку солдатів, наприклад, на давно обіцяне житло для бійців АТО».
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
6 листопада 2024, 10:55
#
С точки зрения теории игр, двухпартийная ситема равна однопартийной. выключите телевизор. включите мозги.
+
0
huliolopez
huliolopez
6 листопада 2024, 13:05
#
Це звичайна трампівська клоунеса яка міняє свою думку тричі на день, завтра вона скаже що Єрмак — це видатна людина, рятівник Америки від комуністів.
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0
Prya
Prya
6 листопада 2024, 13:40
#
Главное, что избирателям такие люди нравятся. Это план победы
+
0
Prya
Prya
6 листопада 2024, 11:48
#
Пусть не хнычет потом.
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+74
Mini Mi
Mini Mi
6 листопада 2024, 11:53
#
Ну надеюсь хоть этот свое обещание закончить войну выполнит. Потому что наш тоже избирался с таким обещанием. А ещё с обещанием поддержки русскоговорящих и т. д. а потом языковые патрули и «кордони 91».
+
0
Prya
Prya
6 листопада 2024, 13:03
#
Все, что от него требуется — это просто перекрыть кран для хапуг. И все сразу закончится. Без бабосов-то этих сумасшедших. Наши все равно уже не знают, куда их девать. К кому следаки не зайдут — везде все пачками долларов забито
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