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6 листопада 2024, 8:28

Як ринки відреагували на перебіг виборів президента США

Трамп зараз має 230 голосів виборців, Гарріс — 210. Для перемоги необхідно набрати 270 голосів виборців. New York Times оцінює шанси республіканця на перемогу у 91%.

Трамп зараз має 230 голосів виборців, Гарріс — 210.
Фото: depositphotos

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Реакція основних активів

  • Нафта

Станом на 06:50 середи січневий контракт на нафту марки Brent знижується на 0,9% до $74,85. При цьому ще вчора нафта зростала і на момент перевищувала $76 за барель.

  • Золото

Ф'ючерс на золото знижується до закриття попереднього торгового дня на 0,27%, до $2742,2 за унцію.

  • Біткоїн

Курс біткоїна досяг $75 тис. на біржі Binance.

Читайте: Курс біткоїна відреагував на попередні результати виборів у США, встановивши новий рекорд

  • Фондовий ринок

Ф'ючерси на основні американські індекси демонструють зростання:

  • ф'ючерс на S&P 500 зростає на 1,21% до 5882,5 пункту;
  • ф'ючерс на Dow Jones — на 1,3%, до 42 930 пунктів;
  • ф'ючерс на NASDAQ Composite — на 1,18%, до 20581 пункту.

  • Курс долара

Курс долара США (USD) додає стосовно основних валют. Спотовий індекс долара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) зростає на 1,45%, до 1272,27 пункту.

Долар продемонстрував найбільше зростання з березня 2020 року, оскільки перші результати президентських виборів у США вказали на перевагу Дональда Трампа в ключових штатах, пише Yahoo Finance.

Додатковий імпульс американській валюті надав різкого зростання прибутковості казначейських облігацій на тлі припущень, що політика республіканця підтримуватиме високі відсоткові ставки в США.

Індекс USD у моменті стосувався максимуму 9 червня на 105,19, після чого частково відкотився. Станом на 07.43 долар торгувався на позначці 104,80, додаючи всередині дня 1,35%.

Долар виріс щодо всіх основних валют під час азіатської сесії, незважаючи на те, що фінальні результати голосування ще невідомі.

Зростання валюти відбувається на тлі розпродажу облігацій, оскільки трейдери коригують свої очікування щодо політики майбутнього президента. Трамп обіцяв знизити податки та запровадити значні тарифи на імпорт, що може посилити інфляційний тиск та, ймовірно, уповільнити темпи зниження відсоткових ставок ФРС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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asdf2024
asdf2024
6 листопада 2024, 8:51
#
Выйграет Камала так говорили эксперты из телемарафона))))
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