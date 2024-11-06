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6 листопада 2024, 8:28

Ексвласника Дельта Банку Миколу Лагуна оголосили у міжнародний розшук

За клопотанням прокурора колишнього власника ПАТ «Дельта Банк» Миколу Лагуна оголошено в міжнародний розшук після того, як він жодного разу не з'явився на судові засідання. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За клопотанням прокурора колишнього власника ПАТ «Дельта Банк» Миколу Лагуна оголошено в міжнародний розшук після того, як він жодного разу не з'явився на судові засідання.
Фото: biz.liga.net
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Деталі

Прокурори Офісу Генерального прокурора у суді підтримують публічне обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно ексвласника банку за фактами ухилення від сплати податків та заволодіння майном в особливо великих розмірах (ст. 212, 191 КК України).

В одному з проваджень встановлено, що в лютому 2015 року обвинувачений, отримавши кошти в сумі 153,5 млн грн від компанії нерезидента, не задекларував отриманий прибуток та ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб і військовий збір на понад 33 млн грн.

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У підготовчі судові засідання банкір жодного разу не з’явився. За клопотання прокурора судом ухвалювалось рішення про привід, який не виконувався через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.

У жовтні 2024 року судом задоволено клопотання прокурора та ексвласника банку оголошено у міжнародний розшук, а судове провадження зупинено. В іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді внаслідок ухилення обвинуваченого від явки до суду його також оголошено в розшук.

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Наразі вживаються заходи, передбачені кримінальним процесуальним законодавством з метою встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол.

Нагадаємо

У судах перебувають господарські позови:

  • на 22,86 млрд грн до Лагуна як голови наглядової ради АТ «Дельта Банк» та топменеджменту банку;
  • на 791,2 млн грн відповідачем у якій виступає Лагун як голова наглядової ради банку.

У липні 2023 року правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про привласнення понад 250 млн грн власником та головою наглядової ради «Дельта Банку» Миколою Лагуном та його спільниками, обвинувальний акт направили до суду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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gucci
gucci
6 листопада 2024, 9:30
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