Ексвласника Дельта Банку Миколу Лагуна оголосили у міжнародний розшук

За клопотанням прокурора колишнього власника ПАТ « Дельта Банк » Миколу Лагуна оголошено в міжнародний розшук після того, як він жодного разу не з'явився на судові засідання. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Деталі

Прокурори Офісу Генерального прокурора у суді підтримують публічне обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно ексвласника банку за фактами ухилення від сплати податків та заволодіння майном в особливо великих розмірах (ст. 212, 191 КК України).

В одному з проваджень встановлено, що в лютому 2015 року обвинувачений, отримавши кошти в сумі 153,5 млн грн від компанії нерезидента, не задекларував отриманий прибуток та ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб і військовий збір на понад 33 млн грн.

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У підготовчі судові засідання банкір жодного разу не з’явився. За клопотання прокурора судом ухвалювалось рішення про привід, який не виконувався через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.

У жовтні 2024 року судом задоволено клопотання прокурора та ексвласника банку оголошено у міжнародний розшук, а судове провадження зупинено. В іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді внаслідок ухилення обвинуваченого від явки до суду його також оголошено в розшук.

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Наразі вживаються заходи, передбачені кримінальним процесуальним законодавством з метою встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол.

Нагадаємо

У судах перебувають господарські позови:

на 22,86 млрд грн до Лагуна як голови наглядової ради АТ «Дельта Банк» та топменеджменту банку;

на 791,2 млн грн відповідачем у якій виступає Лагун як голова наглядової ради банку.

У липні 2023 року правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про привласнення понад 250 млн грн власником та головою наглядової ради «Дельта Банку» Миколою Лагуном та його спільниками, обвинувальний акт направили до суду.