В НБУ оцінили ситуацію на валютному ринку

Ситуація на валютному ринку України є стійкою та контрольованою. НБУ і надалі покриватиме структурний дефіцит валюти та згладжуватиме надмірні курсові коливання. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

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Про що сказав голова НБУ

Під час зустрічі правління НБУ з керівниками найбільших 30 банків Пишний заявив, що курс помірно коливатиметься в обидва боки, реагуючи на зміну ринкових умов.

За його словами, це посилюватиме стійкість валютного ринку й водночас не створюватиме ризиків для цінової динаміки.

Про роботу з МВФ

Як зазначив Пишний, інтенсивність взаємодії з МВФ наразі нагадує спринтерський темп на марафонській дистанції — незабаром почне працювати наступна місія. НБУ цілком готовий до шостого перегляду програми, сказав він.

Голова НБУ повідомив, що включення до базового сценарію програми з МВФ безповоротної позики для України під заставу знерухомлених російських активів — зсув позицій, що знижує невизначеність щодо покриття потреб нашої країни у фінансуванні в наступні роки.

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