Кабмін доручив зберегти субсидії для родин, які встановили енергетичне обладнання на 150 тисяч

Кабінет міністрів доручив розробити проєкт рішення, яке дозволить зберегти субсидію на опалювальний сезон для тих родин, які встановили енергетичне обладнання вартістю до 150 000 грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Ми розуміємо, що зима буде складною, тому всіляко заохочуємо громадян до енергостійкості. Зокрема, до встановлення альтернативних джерел живлення і генерації: сонячних панелей, вітрових установок, накопичувачів електроенергії. При цьому люди не повинні втратити право на житлову субсидію», — заявив Шмигаль.

Кабмін доручив Мінсоцполітики розробити та внести на розгляд уряду відповідний проєкт рішення.

«У його основі буде проста та зрозуміла норма — якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тис. грн, субсидія за родиною зберігається», — сказав прем'єр.

Читайте також: ПФУ перерахує субсидії на новий опалювальний сезон

Також Мінсоцполітики має розробити механізм, за яким розмір субсидії на оплату електроенергії не буде зменшуватись, навіть у разі перебоїв електропостачання.