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5 листопада 2024, 10:54

Долар падає у день виборів у США

Долар залишається під тиском у вівторок на тлі скорочення ставок на Трампа, тоді як раніше американська валюта вигравала на спекуляціях про те, що республіканець з більшою ймовірністю переможе Камалу Гарріс. Про це пише Yahoo Finance.

Долар залишається під тиском у вівторок на тлі скорочення ставок на Трампа, тоді як раніше американська валюта вигравала на спекуляціях про те, що республіканець з більшою ймовірністю переможе Камалу Гарріс.

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Шанси Гарріс зростають

«Угоди на Трампа згортаються», — сказав Карл Шамотта, головний ринковий стратег Corpay у Торонто. «Ми спостерігаємо значний відкат у ймовірності перемоги республіканця, про що говорять ринки прогнозів та опитування».

Гарріс набирає очки в деяких опитуваннях, хоча загалом вони все ще показують напружені перегони та практично рівні шанси двох кандидатів.

Гарріс також набирає обертів на сайтах, що спеціалізуються на азартних іграх, і має невелику перевагу на PredictIt, а Polymarket продовжує показувати Трампа фаворитом.

Валютний ринок

Політика Трампа щодо тарифів та імміграції розглядається як проінфляційна і може призвести до зростання прибутковості казначейських облігацій США з більш тривалим терміном погашення поряд із зміцненням долара.

Валютний ринок, ймовірно, зіткнеться з підвищеною волатильністю після виборів, якщо партія нового президента також контролюватиме Конгрес.

Індекс долара станом на 10:35 торгувався зі зниженням на 0,06%, на рівні 103,82.

ФРС

Також цього тижня учасники ринку зосередяться на засіданні ФРС.

Очікується, що центробанк США знизить ставки на 25 базисних пунктів за підсумками свого дводенного засідання, і інвестори стежитимуть за коментарями щодо можливої бездіяльності банку на грудневому засіданні.

Звіт про зайнятість за жовтень показав, що роботодавці створили набагато менше робочих місць, ніж очікували економісти, що викликало питання щодо нестабільності ринку праці. Нещодавні урагани та страйки частково спричинили слабкий звіт.

Трейдери зараз оцінюють 82% ймовірності того, що ФРС також знизить ставку у грудні, згідно з інструментом CME Group.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
5 листопада 2024, 11:06
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Да, запретили Булгакова, а у него в одном произведении есть хорошая фраза , которая отлично подчеркивает смысл этой статьи.
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