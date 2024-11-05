НБУ слід зберегти або посилити поточну процентну політику — МВФ

Національному банку України (НБУ) варто зберегти поточну відсоткову політику, або ж розглянути питання про її посилення, з огляду на активне зростання інфляції. Про це заявив заступник голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Тревор Лессард в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

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«Якщо ви пам'ятаєте, голова НБУ та його заступник нещодавно згадували, що приблизно рік тому вони думали про темпи пом'якшення монетарної політики. Зараз, з огляду на нові показники інфляції, є набагато менше можливостей для розгляду питання про пом'якшення, більш доцільно розглядати питання про збереження політики або потенційне посилення її жорсткості», — сказав він.

За словами Лессарда, в системі присутня значна ліквідність і, з огляду на факт зростання реальної заробітної плати на близько 20% у річному вимірі «не дивно, що інфляція також рухається вгору».

«НБУ має мандат цінової стабільності, тому вони не можуть просто продовжувати виконувати план, який мали пів року тому. Та вони й не зможуть. Це центральний банк з великим потенціалом і гарним керівництвом, вони мають показники в режимі реального часу і можуть адаптувати свою монетарну політику до поточних умов, вони керуються даними», — додав він.

Лессард звернув увагу, що НБУ нещодавно вже оновив основні засади грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу.

На його думку, Нацбанку, Міністерству фінансів і українському суспільству доведеться адаптуватися до реалій більш тривалої війни. «І я думаю, що частково ця нова реальність проявилася за останні кілька місяців. Ви бачили дані, як і всі інші. Інфляція зростає, вона трохи вища, ніж спочатку прогнозував НБУ. Частково це пов'язано з дуже вузьким ринком праці, який підштовхує до зростання заробітних плат, і ефектом бази порівняння», — пояснив Лессард.

Нагадаємо

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