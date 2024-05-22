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22 травня 2024, 19:13

Приватизацією націоналізованої частки АЗС Shell цікавляться іноземні компанії — ФДМУ

Фонд держмайна (ФДМУ) планує виставити націоналізовані 49% мережі АЗС Shell в Україні на приватизаційний аукціон. Інтерес до купівлі проявляють як українські, так і закордонні нафтові компанії. Про це заявив голова ФДМУ Віталій Коваль в інтерв'ю Forbes Україна.

Фонд держмайна (ФДМУ) планує виставити націоналізовані 49% мережі АЗС Shell в Україні на приватизаційний аукціон.
Фото: ua.shell

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«До націоналізованої частки заправок Shell дуже жвавий інтерес на ринку не тільки українських, але і закордонних нафтові групи», — заявив Коваль. При цьому він не назвав ці компанії.

Голова ФДМУ додав, що також буде радий, якщо Shell сам викупить цю частку на приватизаційному аукціоні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в управління Фонду держмайна перейшли активи мережі АЗС Shell в Україні. Йдеться про 49% частки ТОВ «Альянс Холдинг», яке керує автозаправною компанією і належало росіянину Едуарду Худайнатову.

Худайнатов, колишній топменеджер російської державної компанії «Роснєфть», — власник «Незалежної нафтогазової компанії». У червні 2022 року він потрапив під санкції Євросоюзу, а у жовтні — України.

Цього року Вищий антикорупційний суд України постановив стягнути його корпоративні права в українських компаніях в дохід держави.

Мережа АЗС Shell налічує 132 станції у 20 областях України, з яких функціонують 118. Наразі в компанії працює близько 1 600 осіб.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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