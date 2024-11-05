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5 листопада 2024, 11:33

Рубль досяг річного мінімуму

Рубль дешевшає на біржових торгах вівторка з урахуванням сезонності та поточного набору негативних факторів, а також на тлі локальної мінімізації ризику напередодні виборів президента США. Про це пише Moscow Times.

Рубль дешевшає на біржових торгах вівторка з урахуванням сезонності та поточного набору негативних факторів, а також на тлі локальної мінімізації ризику напередодні виборів президента США.
Фото: depositphotos

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Падіння рубля

До 10:00 пара юань/рубль розрахунками «завтра» котирувалася на Мосбіржі поблизу позначки 13,77, і рубль втрачає три чверті відсотка від рівнів суботнього біржового закриття, раніше відзначившись на найгіршому значенні з жовтня минулого року, 13,80.

Безпоставні одноденні ф'ючерсні контракти на пари юань/рубль, долар/рубль, євро/рубль перебували на Мосбіржі на цей час поблизу позначок 13,76, 98,02 і 106,76 відповідно.

Рубль втрачає 0,7% до юаня, 0,5% до долара та 0,9% — до євро.

Що тисне на рубль

Тиск на російську валюту зараз чинить сезонний фактор зниження активності експортерів у проміжку між циклічними податками. Експортери зазвичай скорочують пропозицію валютного виторгу з кінця минулого календарного місяця і до середини поточного, після чого знову починають накопичувати рублеву ліквідність, у тому числі за рахунок продажу інвалюти.

Читайте також: Долар падає в день виборів

Крім нинішньої сезонності на більш-менш тривалу перспективу проти російської валюти грає практика продажу нафти з росії за рублі, що скорочує обсяг валютної виручки, що надходить, пом'якшення владою вимог до норми обов'язкових експортних продажів, ознаки відновлення імпорту.

Ризиком для рубля як високоризикованого ЕМ-активу виступає невизначеність результату президентських виборів у США 5 листопада.

Можлива перемога Дональда Трампа, відомого своєю непередбачуваністю, таїть як зовнішньоекономічні, і геополітичні ризики, хоча, на перший погляд, обрання нової адміністрації обіцяє поліпшення ситуації для Москви, якщо відштовхуватися від передвиборної риторики республіканського кандидата.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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