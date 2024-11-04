У жовтні збитки від хакерських атак становили $88,5 млн

Обсяг збитків у жовтні 2024 року виявився значно нижчим за показник вересня. Тоді хакери в цілому вкрали кошти на більш ніж $120 млн.

Раніше також з’явився звіт команди Immunefi, яка підрахувала збитки галузі від мережевих зломів з початку 2024 року. За даними експертів, показник перевищив $1,4 млрд. Однак у їхньому звіті розмір вкрадених у жовтні активів нижчий за згадану вище доповідь PeckShield. В Immunefi заявили про збитки в $55,1 млн.