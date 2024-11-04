Аналітики платформи PeckShield опублікували звіт щодо збитків криптовалютних компаній від дій хакерів. За їхніми даними, у жовтні 2024 року гравці ринку втратили майже $88,5 млн. Найбільший обсяг активів за цей період втратив протокол Radiant Capital — $53 млн. Про це пише incrypted.
У жовтні збитки від хакерських атак становили $88,5 млн
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Деталі
За інформацією експертів, до п’ятірки лідерів за збитками також увійшли інциденти:
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злом адреси, пов’язаної з урядом США ($20 млн);
- атака на протокол рестейкінгу EigenLayer ($5,7 млн);
- мережевий рейд на організацію Tapioca Foundation ($4,7 млн);
- злом протоколу Sunray Finance ($2,86 млн).
Аналітики також зазначили, що 22,6% коштів від загальної суми вкрадених активів було повернуто. Йдеться проінцидент зі зломом криптогаманця, пов’язаного з владою Сполучених Штатів. Через кілька годин після інциденту хакер повернув усі активи.
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Сумарна кількість інцидентів із безпекою в криптоіндустрії минулого місяця сягнула 20.
Нагадаємо
Обсяг збитків у жовтні 2024 року виявився значно нижчим за показник вересня. Тоді хакери в цілому вкрали кошти на більш ніж $120 млн.
Раніше також з’явився звіт команди Immunefi, яка підрахувала збитки галузі від мережевих зломів з початку 2024 року. За даними експертів, показник перевищив $1,4 млрд. Однак у їхньому звіті розмір вкрадених у жовтні активів нижчий за згадану вище доповідь PeckShield. В Immunefi заявили про збитки в $55,1 млн.
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