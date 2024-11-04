АРМА готує продаж активів на майже 820 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів анонсує реалізацію арештованих активів оцінених у 819,92 млн грн, з яких 212,01 млн грн становлять митні платежі. Кошти з реалізації підуть прямо до Держбюджету та на закупівлю військових облігацій. Про це йдеться у повідомленні АРМА.