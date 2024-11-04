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4 листопада 2024, 15:15

АРМА готує продаж активів на майже 820 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів анонсує реалізацію арештованих активів оцінених у 819,92 млн грн, з яких 212,01 млн грн становлять митні платежі. Кошти з реалізації підуть прямо до Держбюджету та на закупівлю військових облігацій. Про це йдеться у повідомленні АРМА.

Агентство з розшуку та менеджменту активів анонсує реалізацію арештованих активів оцінених у 819,92 млн грн, з яких 212,01 млн грн становлять митні платежі.
Фото: depositphotos

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Що планують продавати

Найбільшу частку в загальній вартості становлять активи російського походження — окатиші, глинозем та брикети залізної руди, які сукупно оцінюються в понад 593 млн грн.

Серед активів, що підлягають реалізації:

  • Окатиші залізної руди російського походження об'ємом 14 673 тонн, розміщені у 215 залізничних вагонах, оціночною вартістю 25,9 млн грн
  • Глинозем російського походження об'ємом 6 228 тонн у 90 залізничних вагонах на суму 72,61 млн грн
  • Брикети залізної руди російського походження об'ємом 50 148,716 тонн, оцінені в 494,9 млн грн
  • Деревина сосна в кількості 1 093 колод загальним об'ємом 471,5475 м³ на суму 0,8 млн грн
  • Побутові речі в кількості 438 одиниць вартістю 3,3 млн грн
  • Електрообладнання Asic Bitman Antminer в кількості 538 одиниць на суму 0,5 млн грн.

Читайте: АРМА запустить оновлений реєстр арештованих активів

Реалізація відбуватиметься через електронну систему Прозорро.Продажі, де всі зацікавлені особи зможуть взяти участь у торгах.

Нагадаємо

Оцінку активів проводить незалежний оцінювач, якого обирає організатор реалізації, який обирається на конкурсних засадах Комісією з реалізації арештованих активів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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