Біткоїн-трейдери готуються до цінових гойдалок через наближення виборів у США

На тлі виборів в США трейдери на криптовалютному ринку готуються до непередбачуваного. Про це пише Bloomberg.

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Очікування

Трейдери очікують на сильну волатильність біткоїна відразу після виборів президента США. Про це сигналізує спеціальний 30-денний індикатор потенційних коливань BTC, створений компанією CF Benchmarks.

За словами Керолайн Морон, співзасновниці постачальника ліквідності для криптодеривативів Orbit Markets, ринок опціонів також показує потенційний рух приблизно на 8%. Зазвичай такий показник перебуває на рівні 2%.

Останні опитування громадської думки показали, що Дональд Трамп і Камала Гарріс йдуть практично на одному рівні. Наразі немає остаточного лідера. Голосування відбудеться у вівторок 5 листопада.

Прогноз

У Bernstein прогнозують, що у разі перемоги Трампа, біткоїн може зрости до $80−90 тис, пише The Block. У разі перемоги Гарріс, перша криптовалюта може відкотитися до $50 тис. На момент написання новини ціна біткоїна коливається на рівні $68−69 тис.

Трампа вважають кандидатом, який буде захищати криптоінвесторів, тоді як представниця Демократів Камала Гарріс як загрозу для криптоспільноти через негативну політику у цьому секторі при Джо Байдені. Хоча сама Гарріс заявила, що буде підтримувати цифрові технології й зокрема розвиток блокчейну.

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