Ціни на золото зросли на азіатських торгах у понеділок, залишаючись у межах видимості рекордних максимумів, оскільки очікування напружених президентських виборів і засідання Федеральної резервної системи підтримувало високий попит на золото. Про це пише investing.com.
Ціни на золото зростають на тлі майбутніх виборів та засідання ФРС
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Золото
Жовтому металу також сприяло ослаблення долара після значно м'якших, ніж очікувалося, даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі минулого тижня, які підкріпили доводи на користь подальшого зниження процентних ставок ФРС.
Тим не менш, жовтий метал переживає падіння з недавніх рекордних максимумів, досягнутих в основному через фіксацію прибутку наприкінці жовтня.
Ціна на золото зросла на 0,2% до $2 741,31 за унцію, тоді як ціна на золото з терміном дії в грудні встановилася на рівні $2 750,40 за унцію до 23:56 за східним часом GMT).
Вибори
Останні опитування громадської думки показали, що Дональд Трамп і Камала Харріс йдуть практично врівень на майбутніх виборах, голосування відбудеться цього вівторка.
Особлива увага приділяється семи штатам, у яких, швидше за все, вирішуватиметься результат виборів. Останні опитування показали, що Харріс має сильну базу серед прихильників-жінок, тоді як Трампу віддають перевагу в основному молоді білі чоловіки.
Золото зміцнюється завдяки ослабленню долара напередодні засідання ФРС
Крім передвиборчого попиту, золото також отримало підтримку від недавнього зниження долара, оскільки долар впав з тримісячних максимумів після виходу даних щодо зміни кількості зайнятих у несільськогосподарському секторі США минулого тижня.
Дані показали, що ринок праці США практично не зріс у жовтні, а переглянуті у бік зниження показники за останні два місяці вказують на охолодження в секторі праці.
Очікується, що така тенденція дасть ФРС додатковий стимул зниження процентних ставок. Пізніше цього тижня центральний банк повинен знизити ставки на 25 базисних пунктів.
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