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4 листопада 2024, 11:32

У жовтні Україна експортувала товарів на рекордні за рік $3,8 мільярда

Україна в жовтні експортувала товарів на понад $3,8 млрд — на 18,7% більше, аніж у вересні. Це рекордний показник за весь 2024 рік. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Україна в жовтні експортувала товарів на понад $3,8 млрд — на 18,7% більше, аніж у вересні.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Завдяки чому зріс експорт

«Суттєве зростання експорту у жовтні стало можливим завдяки збільшенню поставок агропродукції. Так, експорт агропродукції зріс у жовтні по вартості на 32,3%, а у вазі — на 33,8%. Це дозволило збільшити фізичні обсяги експорту до рівня 10,9 млн тонн, що на 26,2% більше, ніж у вересні цього року. Ми завдячуємо цим досягненням нашим захисникам, які забезпечують роботу морського коридору, попри загрози з боку ворога. В жовтні експорт морським транспортом зріс на 28,2% у грошовому еквіваленті й на 37,1% — у вазі», — зазначила Юлія Свириденко.

За словами міністра економіки, усього з початку року, за попередніми даними, експорт товарів сягнув майже $34,6 млрд.

«Враховуючи поточну динаміку експорту товарі, ми з певною обережністю можемо прогнозувати, що цьогорічний експорт в грошовому еквіваленті перевищить торішні показники. Нагадаю, що він у 2023 році був на рівні — $36,2 млрд. Що стосується фізичних обсягів, то за десять місяців 2024 року ми вже експортували більше, аніж за весь минулий рік. Це попередньо 110 млн тонн в цілому за 10 місяців поточного року проти 100 млн тонн у 2023 році», — сказала Свириденко.

Читайте: За 8 місяців Україна збільшила експорт товарів на 12% — Держстат

Як розповів заступник міністра економіки Тарас Качка, найбільше в жовтні Україна експортувала за вартістю:

  • олію соняшникова, сафлорову або бавовняну (на $447,2 млн або 481,3 тис. т);
  • кукурудзу (на $363,6 млн або 1,9 млн т);
  • пшеницю (на $318,2 млн або 1,6 млн т);
  • соєві боби (на $260 млн або 675 тис. т);
  • насіння ріпаку (на $239,2 млн або 476,3 тис. т);
  • залізну руду та концентрати (на $166,8 млн або 2,5 млн т).

Куди експортуємо найбільше

Найбільше українські виробники експортували товарів до Польщі, Німеччини, Іспанії, Італії та Туреччини.

Загалом у жовтні до країн ЄС Україна експортувала товарів на $2,38 млрд (на 15,8% більше, ніж у вересні).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
morro1980
morro1980
4 листопада 2024, 11:34
#
Зрада!)
+
0
nitrolog
nitrolog
4 листопада 2024, 11:43
#
Валютку щось ніхто не повертає особливо, тому це насправді зрада, але вам по марафону про те не скажуть
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