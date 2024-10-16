За 8 місяців Україна збільшила експорт товарів на 12% — Держстат

Експорт товарів з України за січень — серпень 2024 року сягнув $27,578 млрд, що на 12% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас імпорт українських товарів збільшився на 9,8% — до $45,191 млрд. Про це свідчать дані Державної служби статистики.