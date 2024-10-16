Експорт товарів з України за січень — серпень 2024 року сягнув $27,578 млрд, що на 12% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас імпорт українських товарів збільшився на 9,8% — до $45,191 млрд. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
16 жовтня 2024, 15:35
За 8 місяців Україна збільшила експорт товарів на 12% — Держстат
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«За січень — серпень 2024 р. експорт товарів становив $27 577,8 млн, або 112,0% порівняно із січнем — серпнем 2023 року, імпорт — $45 191,2 млн, або 109,8%», — йдеться у повідомленні.
За даними Держстату, негативне сальдо склало $17,61 млрд. Минулого року сальдо торговельного балансу також було негативне — $16,53 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,61 (у січні - серпні 2023 року — 0,60).
Експорт
Серед груп товарів, експорт яких продемонстрував найбільше зростання:
- електричні машини (+17,2%),
- чорні метали (+13,3%),
- зернові культури (+7,4%).
Імпорт
Імпорт збільшився у категоріях:
- «реактори ядерні, котли, машини» (+30,2%),
- «електричні машини» (+24,1%),
- «засоби наземного транспорту, крім залізничного» (+15,5%).
Зазначається, що зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 226 країн світу.
Джерело: Мінфін
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