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3 листопада 2024, 15:32

У Goldman Sachs прогнозують зростання ціни на золото до $3 тис наприкінці наступного року

Ціна на золото у наступному році продовжить зростати й може досягти позначки $3000. Про це заявила сировинний стратег Goldman Sachs Research Ліна Томас, пише Finbold.

Ціна на золото у наступному році продовжить зростати й може досягти позначки $3000.

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Томас зазначила, що накопичення золота центральними банками в останні місяці могло сприяти зростанню цін на метал у 2024 році, поряд з традиційними факторами, такими як зв’язок між товаром і процентними ставками.

Історично склалося так, що золото як недохідний актив втрачає інтерес інвесторів, коли ставки високі, і стає більш привабливим, коли ставки падають. Дійсно, останнім часом імпульс прискорився після того, як Федеральна резервна система США вперше за чотири роки знизила ставку на тлі ескалації геополітичної напруженості на Близькому Сході.

Томас прогнозує, що до кінця наступного року метал, ймовірно, досягне оцінки в $3 000 за унцію.

На думку стратега, майбутні президентські вибори в США є одним з ключових факторів для такого «бичачого» прогнозу. Вона зазначила, що невизначеність навколо результатів голосування може підштовхнути інвесторів до традиційних активів-притулків, таких як золото.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
3 листопада 2024, 15:41
#
Якщо в США вибори пройдуть неспокійно, то 3К побачимо ще в цьому році.
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