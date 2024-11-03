росія посіла друге місце у світі за розміром реальної процентної ставки

Підвищення ключової ставки до 21% вивів росію на друге місце у світі за розміром реальної (за вирахуванням інфляції) процентної ставки. За такої ключової ставки та річної інфляції 8,6% реальна ставка в росії становить 11,4%. Про це пише The Moscow Times.

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Попереду росії тільки Венесуела

Збільшивши наприкінці жовтня ставку на два відсоткові пункти, російський ЦБ залишив позаду центробанки Мозамбіку, Ліберії та Пакистану; попереду залишається тільки Венесуела з реальною ставкою 26,6% (ставка 59,3%, інфляція 25,75%), випливає із даних Trading Economics про ставки та інфляцію у різних країнах.

У Туреччині номінальна ставка 50%, а й інфляція 49%, а Аргентині та Зімбабве — 35% при інфляції 209% і 57,5%, відповідно. Тобто у двох останніх країнах номінальна ставка нижча, але реальні ставки є негативними.

Це поширене явище: одні країни намагаються таким чином стимулювати економіку, інші не готові вдатися до жорстких заходів для приборкання зростання цін.

Японія, США, Англія

Ставка Банку Японії лише 0,25% при інфляції 2,5%. А в Ефіопії ставка лише 7% при інфляції 17,5%. У Мозамбіку ставка 13,5% за інфляції 2,45%, а Шрі Ланці — 8,25% за дефляції (-0,8%) — реальні ставки у яких 10,8% і 9,1%, відповідно.

У США та Англії при ставках 5% інфляція становить 2,4% та 1,7%, а реальні ставки, відповідно, 2,5% та 3,2%. Інфляція в обох країнах вже близька до мети і очікується подальше зниження номінальних ставок.