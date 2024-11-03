Німеччина провалила програму працевлаштування українських біженців

Федеральне контрольно-ревізійне управління Німеччини (BRH) опублікувало звіт, в якому стверджується, що урядова програма зі спрощеного працевлаштування українців Job-Turbo не дала результатів. Про це пише Bild.

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Програма розраховувала охопити щонайменше 400 000 українців у Німеччині, яким після інтеграційних курсів мали надати пропозицію щодо працевлаштування.

Аудит BRH показав, що у 2023 році лише 20% тих, хто пройшов інтеграційні курси, отримали пропозицію щодо працевлаштування від центрів зайнятості, і жоден українець так і не отримав роботу. У 2024 році пропозицію отримали 40% після закінчення курсів, із них працевлаштувалося менш ніж 1%.