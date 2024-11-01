Курс на 1 листопада: НБУ продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України встановив на 1 листопада 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,21 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 6 копійок.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Нацбанк на 1 листопада встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 44,84 грн (на 31 жовтня курс був встановлений на рівні 44,63 грн). Європейська валюта подорожчала на 21 копійку.

Приєднуйтесь до multi валюти. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту