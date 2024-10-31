Національний банк України встановив на 31 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,279 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 10 копійок.
31 жовтня 2024, 8:00
Курс на 31 жовтня: НБУ підвищив гривню на 10 копійок
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Валютний ринок
Нацбанк на 31 жовтня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 44,63 грн (на 30 жовтня курс був встановлений на рівні 44,60 грн). Європейська валюта подорожчала на 3 копійки.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
А то каждый раз придумываете
разные речевые обороты, лишь
бы сбить с толку читателей…