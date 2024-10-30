Найважча зима за останні три роки: Укренерго готує три сценарії проходження

Найближча зима буде однією з найважчих за попередні три роки. Укренерго проводить підготовку до кількох можливих сценаріїв проходження зими 2024−2025 років. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Укренерго Олексій Брехт.

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Три сценарії Укренерго

«Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій — продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації і так далі», — зазначив він.

За його словами, навесні через ворожі обстріли Україна втратила 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії Нідерландами, або нічному споживанню електроенергії Україною влітку. Укренерго має план відновити ці потужності.

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Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають — продовження масованих атак росії по об'єктах генерації.

«За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин», — наголосив Брехт.