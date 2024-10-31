Siemens придбає американську Altair Engineering за $10 млрд

Німецький промисловий концерн Siemens AG купує американську Altair Engineering Inc., провідного світового постачальника програмного забезпечення для промислового моделювання та аналізу, за $10 млрд. Про це йдеться у пресрелізі Siemens.

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Що відомо

Акціонери Altair отримають по $113 за акцію компанії, що на 19% вище за вартість паперів на закриття ринку 21 жовтня — останній день до появи в ЗМІ інформації про можливу угоду.

«З цим придбанням Siemens посилює свою позицію провідної технологічної компанії та зміцнює лідерство у сегменті промислового ПЗ», — пояснила компанія.

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Купівля Altair, як очікується, дозволить Siemens збільшити виторг у сегменті цифрових рішень на 8%.

Угоду схвалила рада директорів Altair, сторони планують закрити її у другому півріччі 2025 року.