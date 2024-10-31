Державний та гарантований держборг України став дешевшим на понад 20%

Станом на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6409 млрд грн, або $155,7 млрд. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Державний та гарантований державою зовнішній борг — 4613 млрд грн (72% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $112,1 млрд; державний та гарантований державою внутрішній борг — 1796 млрд грн (28%), або $43,6 млрд.

Зростання боргу

У цілому протягом 3 кварталу 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України зріс у гривневому еквіваленті на 241 млрд грн, а в доларовому еквіваленті — на $3,5 млрд в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів, зокрема від ЄС межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

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Водночас державний та гарантований державою боргу України стає дешевшим та більш довгостроковим. З початку 2024 року станом на 30 вересня середньозважена його вартість скоротилася на 21,8% — з 6,24 до 4,88 відсотка. Середня строковість державного боргу складає понад 11 років.

В розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав — 58%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку складають 27%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку — 12%, а позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ — 3%.

В розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу частка євро — 36%, гривні — 25%, дол. США — 24%, СПЗ — 11%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах — 4%.