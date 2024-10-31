За даними Держстату, з січня по серпень в Україну було імпортовано 215,6 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 15% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Загальна митна вартість цих авто становила $2,933 млрд, що на 19% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.
31 жовтня 2024, 11:55
За 8 місяців в Україну ввезли легкових авто майже на $3 млрд. Найбільше — з Німеччини
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Звідки завозили авто
Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 42,5 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
Топ-10 країн постачальників легкових авто
- Німеччина — 42468 од. (-5%);
- США — 34590 од. (+63%);
- Китай — 25604 од. (+102%);
- Японія — 21934 од. (+14%);
- Корея — 11159 од. (+63%);
- Франція — 10741 од. (-36%);
- Словаччина — 9651 од. (+52%);
- Мексика — 9391 од. (+77%);
- Чехія — 9117 од. (-21%);
- Велика Британія — 9070 од. (-8%).
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Джерело: Мінфін
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«Розслідування виявило, що ланцюжок створення вартості електромобілів у Китаї отримує вигоду від несправедливого субсидування, що створює загрозу економічної шкоди для виробників електромобілів з ЄС», — повідомляє прес-служба Єврокомісії.