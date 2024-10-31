За 8 місяців в Україну ввезли легкових авто майже на $3 млрд. Найбільше — з Німеччини

За даними Держстату, з січня по серпень в Україну було імпортовано 215,6 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 15% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Загальна митна вартість цих авто становила $2,933 млрд, що на 19% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.