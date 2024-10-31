До держбюджету надійшло 2,5 мільярда гривень від приватизації готелю «Україна»

Переможець аукціону з приватизації готелю «Україна», який запропонував сплатити 2,51 мільярда гривень, перерахував кошти до державного бюджету. З урахуванням податку на додану вартість, покупець заплатив понад 3 млрд грн, повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

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Історія продажу готелю

Переможцем аукціону з приватизації готелю «Україна» 18 вересня стало ТОВ «Ола Файн» бізнесмена Максима Кріппи із фінальною пропозицією у 2,51 млрд грн.

Загалом за готель боролися троє учасників. Інші претенденти запропонували набагато менше: ТОВ «Житомирський меблевий комбінат» Вадима Григор'єва — 1,46 млрд грн, а ТОВ «Аларіт-Пром» Сергія Сподіна — 1,16 млрд грн.

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Що відомо про нового власника готелю

Максим Кріппа до останнього часу був маловідомим бізнесменом, засновником десятка компаній, які займаються торгівлею, рекламою та виробництвом програмного забезпечення. На початку 2022 року він став офіційним власником української кіберспортивної команди NAVI.

А минулого року його компанія «Ола Файн» придбала столичний торгівельно-офісний комплекс «Парус».

Крім того, у будинку Кріппи у Броварах зареєстровано компанію «Смартленд», яка у 2020 році за понад 1 млрд грн придбала готель «Дніпро» у центрі Києва. Однак тоді про купівлю готелю публічно заявляв засновник NAVI Олександр Кохановський, він не називав своїх партнерів у цій угоді. Згодом виявилося, що для придбання готелю «Смартленд» взяв кредити в українських банках.