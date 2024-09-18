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18 вересня 2024, 16:02

Готель «Україна» у центрі Києва продали за 2,5 мільярда

У середу, 18 вересня, Фонд державного майна провів аукціон з приватизації готелю «Україна» у центрі Києва за 2,51 млрд грн. Торги вперше відбувалися онлайн у системі «Прозорро.Продажі». Про це повідомляє пресслужба Фонду.

У середу, 18 вересня, Фонд державного майна провів аукціон з приватизації готелю «Україна» у центрі Києва за 2,51 млрд грн.
Фото: prozorro.sale

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За право власності на актив змагалися 3 учасники. Вартість об'єкта приватизації зросла зі стартових — 1 047 637 152 млрд грн до фінальних — 2 511 777 888 грн.

Переможцем торгів стало ТОВ «Ола Файн» Максима Кріппи. Інші претенденти запропонували набагато менше: ТОВ «Житомирський меблевий комбінат» Вадима Григор'єва — 1,46 млрд грн, а ТОВ «Аларіт-Пром-» Сергія Сподіна — 1,16 млрд грн.

До складу лота входить готельний комплекс площею майже 22,5 тис. м² на 365 номерів із рестораном, бізнес-центром, шістьма конференц-залами та іншими об'єктами. А також будівля охорони, нежитлові будівлі, автостоянки, прибудова та навіс.

Договір купівлі-продажу підписується тільки після сплати переможцем вартості лота. На це він має 30 робочих днів від дня завершення торгів.

Відповідно до затверджених урядом умов продажу, покупець має зберегти основний вид діяльності підприємства, протягом шести місяців сплатити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом, а також погасити прострочену кредиторську заборгованість.

Станом на кінець березня заборгованість готелю «Україна» із заробітної плати складала 3,9 млн грн, перед бюджетом — 10,8 млн грн, прострочена кредиторська заборгованість — 21 млн грн.

Окрім того, покупець має забезпечити соціальні гарантії працівникам відповідно до вимог закону та не може звільняти працівників впродовж шести місяців з дня набуття права власності.

«Конкуренція призвела до зростання вартості активу у 2,4 раза. Це чітке підтвердження готовності українського ринку змагатися за великі об'єкти», — підкреслила в.о Голови ФДМУ Іванна Смачило.

За її словами, далі команда Фонду планує провести онлайн-аукціони з приватизації АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», ТОВ «Аерок» та ТОВ «Демурінський ГЗК».

Максим Кріппа

Максим Кріппа — засновник десятка компаній, які займаються торгівлею, рекламою та виробництвом програмного забезпечення. На початку 2022 року він став офіційним власником української кіберспортивної команди NAVI.

«Україна» — не перший готель Кріппи. У 2020 році він купив готель «Дніпро» у Києві у Фонду держмайна України, у 2023 році - заміський комплекс із віллою, кількома гостьовими будиночками, спа-центром, рестораном і готелем на території в Конча-Заспі у Фонду гарантування вкладів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
18 вересня 2024, 16:37
#
Хто покупець? нормальна транснаціональна корпорація яка управляє міжнародною мережею готелів? чи як минулого разу з готелем Дніпро покупець сумнівна фірма з міста Бровари?
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