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31 жовтня 2024, 10:00

Moneyveo передала ЗСУ БПЛА «Ельф-П» FPV для захисту українського неба

Компанія Moneyveo продовжує підтримувати Збройні сили України і сьогодні передала новий безпілотний дрон «Ельф-П» FPV 194-й бригаді, яка активно бере участь у захисті українських кордонів. Цей БПЛА був профінансований компанією як внесок у забезпечення української армії сучасними технологіями для ефективного протистояння загрозам.

Компанія Moneyveo продовжує підтримувати Збройні сили України і сьогодні передала новий безпілотний дрон «Ельф-П» FPV 194-й бригаді, яка активно бере участь у захисті українських кордонів.

«Цей дрон — наш спосіб висловити вдячність тим, хто захищає Україну. Ми допомагали ще до повномасштабного вторгнення, продовжуємо сьогодні та будемо робити це й надалі. Відданість і мужність наших воїнів дають змогу українському бізнесу працювати і розвивати економіку, відбудовувати державу,» — зазначив CEO Moneyveo, Сергій Сінченко.

Moneyveo продовжує надавати допомогу українським захисникам, яка включає не лише фінансові внески, але й широку програму соціальної підтримки:

  • Ще до початку повномасштабного вторгнення Moneyveo активно підтримувала українську армію. Компанія передавала техніку для розвідувального центру «Північ» та надавала постійну фінансову допомогу реабілітаційному центру для військових NextStep.
  • З початку повномасштабної війни Moneyveo активно фінансує закупівлю амуніції та військової техніки, реагуючи на запити благодійних фондів, громадських організацій, тих, хто потребує підтримки, зокрема клієнтів компанії, які беруть кредити для допомоги військовим.
  • Компанія підтримує військові госпіталі, постачаючи їм ліки та необхідні медичні засоби.
  • В Манівео діє програма War Resilience, в рамках якої розроблена серія вебінарів, спрямованих на підтримку військових та їхніх сімей. Вона допомагає воїнам інтегруватися у робоче середовище та долати емоційні труднощі.
  • Команда Moneyveo створила освітню онлайн-платформу, яка об'єднує відеоуроки, книги та інші навчальні матеріали для військових. Першими користувачами програми стали воїни, що проходять реабілітацію у центрі NextStep. Навчальна платформа включає електронну бібліотеку, курси з англійської та програм Microsoft, цифрової грамотності, емоційного інтелекту та інших актуальних напрямків, що дозволяє підвищувати кваліфікацію під час реабілітації.

Загалом, від початку повномасштабної війни Moneyveo перерахувала понад 17 мільйонів гривень на потреби армії та передала понад 50 дронів для різних підрозділів. Підтримка Збройних Сил України залишається невід'ємною частиною діяльності Moneyveo, і передача нового БПЛА «Ельф-П» FPV є черговим кроком у цій важливій справі.

Джерело: Мінфін
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