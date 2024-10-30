Курс на 30 жовтня: НБУ знизив гривню на п'ять копійок

Національний банк України встановив на 30 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,3798 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 5 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 30 жовтня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 44,60 грн (на 29 жовтня курс було встановлено на рівні 44,69 грн). Європейська валюта подешевшала на 9 копійок.

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