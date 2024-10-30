Індійські банки побоюються торгівлі з рф через санкції США

Індійські банки побоюються сприяти торгівлі з російськими компаніями через загрозу вторинних санкцій США. Про це розповів російський посол в Індії Денис Аліпов, повідомляє Bloomberg.

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За його словами, банки, які мають контакти з США, стурбовані вторинними санкціями.

«Для Росії, Китаю, Індії, Південної Африки та інших країн БРІКС і більшості світу важливо мати рівні можливості висловлюватися з питань глобальної економіки», — заявив Аліпов.

США та їхні союзники ввели санкції проти росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Індія не підтримує односторонніх заходів, але окремі компанії можуть бути заборонені для ведення бізнесу в США у разі порушення санкцій.

Коментарі посла з'явилися на тлі підготовки старших міністрів обох країн до зустрічі в листопаді для обговорення відносин і заходів щодо збільшення торгівлі.

«Ми сподіваємося, що розуміння серед індійської банківської спільноти зростатиме», — зазначив Аліпов.

Балансування між рф та США

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді намагається балансувати відносини між росією та США. Індія купує дешеву нафту у Москви, одночасно прагнучи залучити інвестиції та новітні технології з Вашингтона.

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Двостороння торгівля між Індією та росією досягла піку у фінансовому році, який закінчився у березні 2024 року, склавши $65,7 млрд, переважно завдяки покупці Індією дешевої нафти.

Експорт Індії становив $4,26 млрд, згідно з урядовими даними. Такий дисбаланс підвищив необхідність пошуку шляхів збільшення торгівлі між двома країнами.