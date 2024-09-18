Індія планує продовжувати купувати дешеву російську нафту

Індія готова продовжувати купувати нафту у російських компаній, яким дозволено здійснювати такі продажі, оскільки ціни на неї низькі. Про це заявив міністр нафти Хардіп Сінг Пурі в інтерв'ю Reuters.

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Санкції Заходу проти рф через її війну з Україною обмежили ціну, яку росія може стягувати за свою нафту, і Індія готова купувати нафту та газ за найнижчими цінами у будь-кого, сказав Пурі.

«Якщо суб'єкт не перебуває під санкціями, немає жодних сумнівів, що я буду купувати у найдешевшого постачальника», — сказав він.

Пурі додав, що європейські країни та японські підприємства купують нафту у росії, тому Індія не одна, хто це робить.

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Індія є одним із найбільших у світі споживачів енергії, імпортуючи 88% своїх потреб у нафті, і Пурі очікує, що споживання енергії зростатиме внаслідок збільшення використання природного газу та відновлюваних джерел.

Індія, третій у світі споживач та імпортер нафти, має річну потужність нафтопереробки близько 252 млн тонн або 5,04 млн барелів на день і планує її розширити.

Стрибок світових цін на скраплений газ після повномасштабного вторгнення росії в Україну сповільнив перехід Індії на природний газ. Індія планує збільшити споживання газу з 6% до 15% в енергобалансі до 2030 року, але швидкість змін залежить від цін.

«Якщо ціни на газ стабілізуються та знизяться, його частка у нашому енергетичному балансі збільшиться», — сказав Пурі.