Світовий банк прогнозує для золота нові рекорди

Світовий банк очікує, що середня ціна золота — популярного варіанту для інвесторів, які шукають «тиху гавань» — цього року поб'є рекорд і перевищить середній рівень цін 2023 року на 21%. Про це йдеться у доповіді СБ.

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Прогноз банку

«Золото займає особливе становище серед активів і часто підвищується в ціні в період геополітичної та економічної невизначеності, включаючи конфлікти. Згідно з прогнозами, протягом двох найближчих років ціни на золото будуть на 80% вищими за середній показник п'ятирічного періоду, що передував пандемії COVID-19, знижуючись лише незначно. Як очікується, ціни на промислові метали в 2025—2026 роках залишаться стабільними, оскільки низький рівень активності в китайському секторі нерухомості врівноважується труднощами постачання та зростання попиту на деякі метали у зв'язку з енергетичним переходом., це може спровокувати волатильність на ринках металу», — йдеться у доповіді СБ.

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