Литва виплатить новим українським біженцям 176 євро. Хто може отримати допомогу

У Литві нададуть одноразові виплати в розмірі 176 євро новоприбулим військовим біженцям з України. Про це повідомляє LRT з посиланням на Вільнюський офіс Міжнародної організації міграції (МОМ).

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

В МОМ заявили, що наразі кількість прибулих до країни українських біженців зменшилась, але Литва щотижня приймає по кілька десятків українців.

«Їм, безумовно, потрібна насамперед фінансова допомога. Тому ми забезпечимо вразливим біженцям війни одноразові виплати на найнеобхідніші витрати», — заявив глава МОМ у Литві Ейтвідас Бінгяліс.

Повідомляється, що підтримку буде надано громадянам України або третіх країн, які вперше прибули до Литви з України та перетнули зовнішній кордон Європейського Союзу не раніше 40 календарних днів тому.

Хто може отримати виплату

Охочі отримати виплату повинні зареєструватися в Департаменті міграції для отримання тимчасової посвідки на проживання в Литві, крім того, вони повинні відповідати певним критеріям.

Допомога буде надана:

одиноким батькам або опікунам, які прибули з одним або кількома дітьми до 18 років,

сім'ям з трьома та більше дітьми до 18 років,

сім'ям з дитиною з інвалідністю до 18 років (підтримка буде надана дітям та дорослим),

вагітним жінкам,

особам від 60 років,

особам з інвалідністю.

З початку великої війни до Литви прибули майже 91 тисяча жителів України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Литва виділить Україні 10 млн євро на закупівлю ракет-дронів «Паляниця».