ЄС збільшив ліміт імпорту електроенергії для України

Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 Гвт. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

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«З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт. Це підвищить стійкість української енергосистеми», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Також Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.

В Укренерго зазначили, що розрахунки щодо збільшення технічних можливостей імпорту електроенергії Україною велись ще із червня цього року. Після того, як росія завдала кількох руйнівних ударів по українській енергосистемі, а ймовірний дефіцит потужності у ній під час опалювального сезону став значним.

Ліміт імпортної потужності обсягом 2 100 МВт діятиме з 1 грудня 2024 року. Починаючи з березня 2025 року, оператори системи передачі матимуть можливість щомісяця переглядати ліміт пропускної спроможності для комерційного обміну електроенергією між ЄС та Україною і Молдовою.