У 2025 році прогнозують суттєве падіння цін на нафту

Світові ціни на сировинні товари в 2025 році впадуть до п'ятирічного мінімуму на тлі надлишку нафти. Про це йдеться у звіті Світового банку про товарні ринки.

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Пропозиція перевищить попит

Очікується, що наступного року світова пропозиція нафти перевищить попит у середньому на 1,2 млн барелів на день, і такий надлишок був перевищений раніше лише двічі — під час зупинок, пов'язаних із пандемією, у 2020 році та обвалу цін на нафту в 1998 році.

Одним із ключових факторів перевиробництва нафти є ситуація в Китаї, де спостерігається сповільнення промислового виробництва та збільшення продажу електромобілів. До того ж очікується збільшення видобутку нафти в країнах, що не входять в ОПЕК+.

Якщо організація відмовиться від добровільного скорочення виробництва, як було оголошено, це може призвести до ще більшого надлишку пропозиції та зниження цін.

Прогноз цін

Очікується, що середньорічна ціна на нафту марки Brent у 2025 році впаде до чотирирічного мінімуму в $73 з $80 за барель цього року, а потім знизиться до $73 у 2025 році та $72 за барель у 2026 році.