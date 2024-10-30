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30 жовтня 2024, 11:55

У 2025 році прогнозують суттєве падіння цін на нафту

Світові ціни на сировинні товари в 2025 році впадуть до п'ятирічного мінімуму на тлі надлишку нафти. Про це йдеться у звіті Світового банку про товарні ринки.

Світові ціни на сировинні товари в 2025 році впадуть до п'ятирічного мінімуму на тлі надлишку нафти.

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Пропозиція перевищить попит

Очікується, що наступного року світова пропозиція нафти перевищить попит у середньому на 1,2 млн барелів на день, і такий надлишок був перевищений раніше лише двічі — під час зупинок, пов'язаних із пандемією, у 2020 році та обвалу цін на нафту в 1998 році.

Одним із ключових факторів перевиробництва нафти є ситуація в Китаї, де спостерігається сповільнення промислового виробництва та збільшення продажу електромобілів. До того ж очікується збільшення видобутку нафти в країнах, що не входять в ОПЕК+.

Якщо організація відмовиться від добровільного скорочення виробництва, як було оголошено, це може призвести до ще більшого надлишку пропозиції та зниження цін.

Прогноз цін

Очікується, що середньорічна ціна на нафту марки Brent у 2025 році впаде до чотирирічного мінімуму в $73 з $80 за барель цього року, а потім знизиться до $73 у 2025 році та $72 за барель у 2026 році.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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neverice
neverice
30 жовтня 2024, 12:35
#
Якщо Тесла таки випустить в продаж бюджетну модель на початку 2025, а Китай не знизить темпи росту продажів електрокарів, то в 2025 матимемо як мінімум +25 млн EV по всьому світу. А це орієнтовно мінус один мільйон барелів нафти на день споживання. Що фактично дорівнює прогнозованому надлишку видобутку.
Єдине питання — чи враховував Світовий Банк в своїх прогнозах EV. Бо якщо ні, а ОПЕК ще й не зможе домовитись про скорочення видобутку — то падіння цін буде ще більш суттєвим. І це надихає. В сучасному світі нафта — це першоджерело половини проблем.
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