У вівторок золото торгується поблизу рекордних максимумів, підживлюючись невизначеністю щодо майбутніх президентських виборів у США, пише Reuters.
29 жовтня 2024, 15:17
Золото повернулося до зони рекордів перед звітами зі США
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Також інвестори перебувають у режимі очікування перед публікацією даних, які дають свіжі сигнали про траєкторію зміни процентної ставки ФРС.
Спотове золото зросло на 0,5% до $2 756 за унцію, трохи не дотягуючи до рекордного максимуму $2 758,37, досягнутого в минулу середу.
Ф'ючерси подорожчали на 0,46%, до $2768, зміцнюючись четверту сесію поспіль.
«Напередодні майбутніх виборів у США золото може продовжити зміцнювати свій статус засобу хеджування від ринкової турбулентності, чому сприяє охолодження бичачого імпульсу USD і прибутковості казначейських облігацій», — сказав ринковий стратег IG Йеап Джун Ронг.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
29.10.2024
золото — було день назад (28.10) — 2.741 $, сьогодні (29.10) стало — 2.767 $ за тройську унцію
срібло — було (28.10.) — 32 $, стало (29.10) — 34 $
«Потужне» зростання срібла, гоу ту зе мун, скоро буде дорожче ніж крипта, ага :)