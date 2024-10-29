Золото повернулося до зони рекордів перед звітами зі США

У вівторок золото торгується поблизу рекордних максимумів, підживлюючись невизначеністю щодо майбутніх президентських виборів у США, пише Reuters.

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Також інвестори перебувають у режимі очікування перед публікацією даних, які дають свіжі сигнали про траєкторію зміни процентної ставки ФРС.

Спотове золото зросло на 0,5% до $2 756 за унцію, трохи не дотягуючи до рекордного максимуму $2 758,37, досягнутого в минулу середу.

Ф'ючерси подорожчали на 0,46%, до $2768, зміцнюючись четверту сесію поспіль.

«Напередодні майбутніх виборів у США золото може продовжити зміцнювати свій статус засобу хеджування від ринкової турбулентності, чому сприяє охолодження бичачого імпульсу USD і прибутковості казначейських облігацій», — сказав ринковий стратег IG Йеап Джун Ронг.