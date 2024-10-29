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29 жовтня 2024, 19:33

Акції Ford падають через погіршення прогнозу прибутку компанії

Акції Ford Motor впали на 7,3% у вівторок після того, як американський автовиробник знизив прогноз річного прибутку, пояснюючи це перебоями у постачанні та витратами на гарантії. Про це повідомляє Reuters.

Акції Ford Motor впали на 7,3% у вівторок після того, як американський автовиробник знизив прогноз річного прибутку, пояснюючи це перебоями у постачанні та витратами на гарантії.
Фото: pixabay.com

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Компанія очікує, що скоригований прибуток до сплати відсотків і податків (EBIT) у 2024 році складе близько $10 млрд, порівняно з попереднім прогнозом у діапазоні від $10 до $12 млрд.

На противагу цьому, конкурент General Motors минулого тижня підвищив свої очікування щодо прибутку.

Toyota, GM і Ford повідомили про слабке зростання продажів у третьому кварталі та зазначили, що споживачі віддають перевагу доступним компактним автомобілям.

Автомобільна індустрія США, як очікується, зіткнеться з тиском на ціни до кінця року, оскільки значні операційні помилки Stellantis у США призвели до надлишкових запасів, які компанія зараз намагається розпродати.

«Ми залишаємося обережними через побоювання щодо дефляційного циклу цін у всій індустрії,» — зазначив аналітик RBC Capital Markets Том Нараян, додавши, що зниження прогнозу щодо прибутку Ford було очікуваним, і тепер цей прогноз є «більш реалістичним».

Компанія Ford попередила про інфляційний тиск у Туреччині, що призведе до збільшення витрат на вантажні фургони Transit, які продаються в Європі.

Компанія також зіткнулася з вищими, ніж очікувалося, витратами на гарантії через відкликання автомобілів та інші ремонтні роботи.

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Акції Ford знизилися на 5,4% цього року, що призвело до співвідношення ціни до прибутку (P/E) приблизно 12, в порівнянні з 5,62 у GM.

Чим вище це значення, тим більше інвестори готові платити за кожен долар прибутку компанії. Загалом, нижче значення P/E може вказувати на те, що акції компанії можуть бути недооцінені, або на те, що інвестори менш оптимістично оцінюють її майбутні перспективи порівняно з іншими компаніями.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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