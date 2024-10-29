Суверенний фонд Саудівської Аравії скоротить міжнародні інвестиції на третину

Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF), активи якого досягають $930 млрд, планує скоротити свої міжнародні інвестиції приблизно на третину, завершуючи десятирічну епоху масштабних глобальних витрат. Про це повідомляє Financial Times.

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Що відомо

Підконтрольний державі PIF є частиною великого плану, започаткованого наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом для диверсифікації економіки Саудівської Аравії та зменшення її залежності від нафтових доходів.

PIF вирішив зменшить частку закордонних інвестицій з 30% до цільового діапазону 18−20%, повідомив голова фонду Ясір аль-Румайяні.

«Ми більше зосередимося на внутрішній економіці, ми досягли і зробили так багато великих речей», — сказав Аль-Румайян. Він зазначив, що міжнародні інвестори також змінюють свій підхід, переходячи від пошуку фінансування від PIF до спільного інвестування разом із фондом.

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Зазначається, що за останнє десятиліття PIF активно розширював свої закордонні інвестиції, зокрема, вклав $45 млрд у Vision Fund SoftBank у 2016 році, $20 млрд — в інфраструктурний фонд Blackstone, придбання англійського футбольного клубу Newcastle United. Ці інвестиції були частиною зусиль PIF зі створення глобальної присутності.