Результати опитування в IIІ кварталі 2024 року засвідчили поліпшення основних показників кредитування. Фінустанови продемонстрували рекордно високі очікування зростання обсягів кредитного портфеля з початку повномасштабного вторгнення. Однак вони прогнозують і погіршення якості позик. Про це свідчать результати щоквартального Опитування про умови банківського кредитування.
29 жовтня 2024, 14:11
Великі банки прогнозують погіршення кредитного портфеля та зростання валютних ризиків
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Оцінка якості портфеля
Окремі великі банки песимістичніше оцінили якість портфеля домогосподарств порівняно з портфелем бізнесу
У IIІ кварталі банки зазначили, що помірно зросли валютний, кредитний та операційний ризики, дещо менше — процентний ризик.
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У ІV кварталі фінустанови очікують зростання всіх видів ризиків, найбільше — ризику ліквідності та кредитного. Лише операційний ризик залишиться незмінним.
Джерело: Мінфін
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