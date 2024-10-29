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29 жовтня 2024, 14:11

Великі банки прогнозують погіршення кредитного портфеля та зростання валютних ризиків

Результати опитування в IIІ кварталі 2024 року засвідчили поліпшення основних показників кредитування. Фінустанови продемонстрували рекордно високі очікування зростання обсягів кредитного портфеля з початку повномасштабного вторгнення. Однак вони прогнозують і погіршення якості позик. Про це свідчать результати щоквартального Опитування про умови банківського кредитування.

Результати опитування в IIІ кварталі 2024 року засвідчили поліпшення основних показників кредитування.
Фото: depositphotos

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Оцінка якості портфеля

Окремі великі банки песимістичніше оцінили якість портфеля домогосподарств порівняно з портфелем бізнесу

У IIІ кварталі банки зазначили, що помірно зросли валютний, кредитний та операційний ризики, дещо менше — процентний ризик.

Читайте: Україна пообіцяла МВФ підвищити вимоги до статутних капіталів банків до 5 млн євро: у зоні ризику вже 10 структур

У ІV кварталі фінустанови очікують зростання всіх видів ризиків, найбільше — ризику ліквідності та кредитного. Лише операційний ризик залишиться незмінним.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+10
asdf2024
asdf2024
29 жовтня 2024, 14:18
#
По мелким кредитам будет много не возвратов. Знакомые кто втик до ЕС и США, брали кредиты и не собираются их отдавать.
+
0
Karin77
Karin77
29 жовтня 2024, 14:35
#
«Нас не догонят...»😜😜😜
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