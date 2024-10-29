Великі банки прогнозують погіршення кредитного портфеля та зростання валютних ризиків

Результати опитування в IIІ кварталі 2024 року засвідчили поліпшення основних показників кредитування. Фінустанови продемонстрували рекордно високі очікування зростання обсягів кредитного портфеля з початку повномасштабного вторгнення. Однак вони прогнозують і погіршення якості позик. Про це свідчать результати щоквартального Опитування про умови банківського кредитування.