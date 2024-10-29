Рада дала добро на продовження мобілізації і воєнного стану

Верховна Рада затвердила укази президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану і строку загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів — до 7 лютого 2025 року. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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«Рада підтримала закони № 12152 та № 12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Доповідав обидва закони секретар РНБО Литвиненко. „За“ — 311 (воєнний стан) та 304 (мобілізація)», — написав Железняк.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан — це такий особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.