Кличко назвав дату, коли у Києві почнуть включати опалення для житлових будинків

З 30 жовтня у Києві розпочнеться опалювальний сезон для житлового фонду. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Він зазначив, що таке рішення ухвалили з огляду на погодні умови та прогнози синоптиків щодо значного зниження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів.

Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва необхідно близько 7 днів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 14 жовтня столиця розпочала опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.