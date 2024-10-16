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16 жовтня 2024, 9:10

Apple представила новий планшет iPad mini з ШІ-функціями. Акції оновили історичний максимум

Apple представила новий планшет iPad mini з чіпом A17 Pro та функціями штучного інтелекту (ШІ) Apple Intelligence. Про це повідомляє сайт Apple.

Apple представила новий планшет iPad mini з чіпом A17 Pro та функціями штучного інтелекту (ШІ) Apple Intelligence.
Фото: apple.com

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Що відомо про новинку

Новий iPad mini оснащений 8,3-дюймовим дисплеєм Liquid Retina і доступний у чотирьох кольорах, у тому числі двох нових — блакитному та фіолетовому. Задня камера на 12 мегапікселів підтримує технологію Smart HDR 4. Компанія також повідомила про підвищення продуктивності нового пристрою за рахунок чіпа A17 Pro.

The Verge назвав презентацію нового пристрою «стриманою», зазначивши, що це перше оновлення в лінійці міні-планшетів Apple з 2021 року. Видання відзначило, що модель mini в лінійці планшетів Apple завжди була «чимось на зразок дива», подібно до iPhone SE: у нього є шанувальники, але більшість користувачів віддають перевагу великому екрану.

Як відреагували акції

Після презентації iPad mini акції Apple виросли на 2,7% — до $237,49, досягнувши історичного рекорду, передає Bloomberg.

Агентство зазначає, що ралі закріпило за Apple статус найбільшої у світі компанії, ринкова вартість якої вперше перевищила $3,6 трлн. Акції зросли на 37% за останні пів року, що більш ніж удвічі перевищує 15,5% зростання індексу Nasdaq 100, вказує агентство.

Нагадаємо

На початку вересня Apple представила новий iPhone 16 з ШІ-функціями Apple Intelligence, оснащеним процесором A18. На його корпусі з'явилася нова кнопка Camera Control для керування камерою, а також сенсорна Action Button, що налаштовується.

Флагманські iPhone 16 Pro та Pro Max отримали екрани діагоналлю більше на 0,2 дюйми порівняно з попередніми. Ціни на смартфони починаються від $799.

Bloomberg зазначив, що, хоча спочатку попит на новий смартфон був слабким, інвестори продовжували підтримувати акції, щоб захиститися від макроекономічної невизначеності, а також очікування, що компанія виграє від присутності ШІ в нових пристроях.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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