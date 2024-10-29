HSBC проведе buyback на суму до $3 млрд

Британський банк HSBC оголосив про програму зворотного викупу акцій (buyback) на суму до $3 млрд після того, як прибуток перевершив прогнози. Про це пише Bloomberg.

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Прибуток банку

Так, кредитор прозвітував за 3 квартали 2024 року. Прибуток до оподаткування зріс на 9,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав $8,48 млрд.

Квартальний виторг виріс на 5%, до $17 млрд.

Також рада директорів HSBC схвалила проміжні дивіденди у розмірі $0,1 за акцію.

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Реакція акцій

Акції HSBC підскочили на 4,9% у Лондоні у вівторок, що стало найбільшим внутрішньоденним зростанням за шість місяців після підйому раніше в Гонконгу.

HSBC вже передав $34,4 мільярда акціонерам за останні 18 місяців, більшу частину яких у формі зворотного викупу акцій, що стало одним із найкращих способів розподілу капіталу серед інвесторів.

Незважаючи на це акції показали відносно скромні показники в порівнянні з іншими банками Великобританії, такими як Barclays Plc.