Найбільший європейський банк HSBC починає велику реструктуризацію

HSBC починає найбільшу реструктуризацію за останні десятиліття під керівництвом нового генерального директора Пем Каур. Вона стала першою жінкою, яка керує установою. Про це пише Bloomberg.

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Головна мета нового CEO — скоротити витрати банківського гіганта. HSBC об'єднає свої глобальні комерційні та інституційні банківські операції та створить нове міжнародне відділення. Зміни передбачають скорочення кількості керівних посад.

У сукупності ці зміни означають, що HSBC розпочинає найбільшу реструктуризацію за десятиліття.

«Нова структура призведе до спрощеної, динамічної та гнучкої організації, оскільки ми зосереджені на виконанні наших стратегічних пріоритетів, які залишаються незмінними», — йдеться у заяві.