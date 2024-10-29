Понад половина покупців маркетплейсу market by mono оформляють розстрочку

Понад 60% покупців на маркетплейсі market by mono оформляють оплату товарів частинами, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський . Про це пише Інтерфакс-Україна.

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«Понад 60% покупців ділять оплату на частини. Ми зробили це зручним і вигідним для клієнта, і хочемо зробити це стандартом для великих покупок», — розповів Гороховський на конференції ресторанних інновацій SALT (СІЛЬ) у Києві в понеділок.

За його словами, наразі понад тисяча компаній виявили бажання приєднатися до маркетплейсу.

«Ми намагаємося зробити місце, де усі продавали б. Це так звана 3D-модель, коли в нас немає своїх складів, цей досвід ми отримуємо від партнерів. Наразі понад тисяча партнерів стоять у черзі на підключення до маркетплейсу. Це місце, де можна продавати, і щоб тебе побачила велика аудиторія», — пояснив підприємець.

Гороховський зазначив, що в питаннях клієнтського досвіду маркетплейс домовився з партнерами, представленими на майданчику, про очікування в цій сфері. За його словами, проблемні ситуації вирішуватимуться на користь клієнта.

Нагадаємо, що monobank запустив власний магазин, де можна купити техніку, зокрема ноутбуки, смарт-годинники.