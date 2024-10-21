monobank запустив власний магазин: що у ньому продається

monobank у понеділок 21 жовтня повідомив про те, що запустив власний магазин, де можна купити техніку, зокрема ноутбуки, смарт-годинники. У додатку також можна купити фірмове пиво. Про це повідомляє пресслужба необанку.

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Як працює маркет

У маркеті представлені 20 тис товарів у трьох категоріях: гаджети, електроніка та комп'ютерна техніка. Будь-який товар можна купити у розстрочку без відсотків. Доставка безкоштовна.

Маркет працює лише на оновленому дизайні застосунку mono.

Першими партнерами, чиї товари продають на маркетплейсі, стали — Moyo, КТС, Click.

Співзасновник monobank Олег Гороховський зазначив, що це перша спроба зробити щось особливе в e-commerce і тому не варто відразу суворо оцінювати — попереду довгий і складний шлях.