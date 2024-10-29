Акції Trump Media зросли на 22% після мітингу Трампа за участю Маска

Акції Trump Media & Technology Group (DJT), яка керує соцмережею Truth Social, підскочили на 21,89%, до $47,48 за папір, під час торгів біржі NASDAQ у понеділок, 28 жовтня. Станом на 20.45 28 жовтня акції медіахолдингу дорожчали на 18,61% і торгувалися на рівні $46,2.

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Торги на біржі

Папери медіакомпанії подорожчали в понеділок за недільным передвиборним мітингом кандидата в президенти від Республіканської партії США Дональда Трампа. Захід пройшов у Нью-Йорку 27 жовтня, він тривав майже шість годин. У ньому взяв участь голова виробника електрокарів Tesla Ілон Маск.

Маск заявив, що адміністрація Дональда Трампа у разі його перемоги на виборах може скоротити витрати американського бюджету на суму $2 трлн, що призведе до фундаментальних змін державних видатків та програм. «Ваші гроші даремно витрачаються, — сказав Маск. — Ми збираємося прибрати уряд із вашої спини та з вашого гаманця».

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Трамп заявив, що попросить Маска, найбагатшу людину у світі та великого спонсора його передвиборчої кампанії, очолити програму зі скорочення державних витрат.

Заінформацією Bloomberg, $2 трлн це майже третина існуючих витрат. За даними Міністерства фінансів США, федеральний уряд витратив $6,75 трлн у 2024 фінансовому році.

Нагадаємо

Соціальну мережу Truth Social було запущено у лютому 2022 року. Акції її материнської компанії — Trump Media & Technology Group — почали торгуватися на біржі NASDAQ під тикером DJT у березні 2024 року після злиття з компанією Digital World Acquisition Corp.

У середині липня ринкова вартість компанії Trump Media & Technology різко зросла після замаху на Трампа на мітингу в Пенсільванії.

Тоді акції компанії підскочили одразу на 76%. За цим сплеском стався масштабний розпродаж, який досяг дна наприкінці вересня, коли акції Trump Media & Technology опустилися нижче за $12 за папір.

З мінімуму вересня до кінця жовтня папери компанії зросли майже вчетверо.