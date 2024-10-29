Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді схвалити у першому читанні проєкт бюджету на 2025 рік. Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.
29 жовтня 2024, 8:20
Комітет ВР схвалив законопроєкт про держбюджет на 2025 рік
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що пропонується
- усі джерела наповнення Дорожнього фонду (це 43,2 млрд грн в наступному році) спрямувати в загальний фонд бюджету — на першочергові потреби, насамперед потреби національної безпеки та оборони,
- щонайменше 2 млрд грн спрямувати на гуманітарне розмінування,
- виключити пропозицію перевести рахунки в банках лікарень до Казначейства,
- запровадити грейдову систему оплати праці для Апарату Верховної Ради з 1 квітня 2025 року,
- обмежити виплату пенсій «чорнобильцям» та доплат непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення: їх отримуватимуть лише ті, хто жив у зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Це дозволить зменшити виплати на 15 млрд грн,
- переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їх забезпечення,
- розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд грн) на нові пасажирські вагони,
- розглянути можливість спрямувати 4% ПДФО до бюджетів до ОТГ і одночасно відмовитись від субвенції з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги,
- визначитися щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсної дотації з місцевих бюджетів, тобто залишити 12,9 млрд грн бюджетам місцевого самоврядування.
Читайте також:Держбюджет-2025: курс гривні та основні показники
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 4