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29 жовтня 2024, 8:20

Комітет ВР схвалив законопроєкт про держбюджет на 2025 рік

Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді схвалити у першому читанні проєкт бюджету на 2025 рік. Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді схвалити у першому читанні проєкт бюджету на 2025 рік.
Фото: depositphotos

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Що пропонується

  • усі джерела наповнення Дорожнього фонду (це 43,2 млрд грн в наступному році) спрямувати в загальний фонд бюджету — на першочергові потреби, насамперед потреби національної безпеки та оборони,
  • щонайменше 2 млрд грн спрямувати на гуманітарне розмінування,
  • виключити пропозицію перевести рахунки в банках лікарень до Казначейства,
  • запровадити грейдову систему оплати праці для Апарату Верховної Ради з 1 квітня 2025 року,
  • обмежити виплату пенсій «чорнобильцям» та доплат непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення: їх отримуватимуть лише ті, хто жив у зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Це дозволить зменшити виплати на 15 млрд грн,
  • переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їх забезпечення,
  • розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд грн) на нові пасажирські вагони,
  • розглянути можливість спрямувати 4% ПДФО до бюджетів до ОТГ і одночасно відмовитись від субвенції з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги,
  • визначитися щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсної дотації з місцевих бюджетів, тобто залишити 12,9 млрд грн бюджетам місцевого самоврядування.

Читайте також:Держбюджет-2025: курс гривні та основні показники

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+75
Turbo Apricot
Turbo Apricot
29 жовтня 2024, 8:37
#
Комітет схвалив збільшення зарплат прокурорів на 37% в бюджеті 2025 року. Потужно!!!
+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
29 жовтня 2024, 8:44
#
За-14 Проти-1 Утримались-4
+
0
TAN72
TAN72
29 жовтня 2024, 10:08
#
Скоро будут выделять на строительство тюрем.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
29 жовтня 2024, 11:36
#
Да не поможет. Тут хотят скидочку на штрафы принять, потому что 5.1 ляма данные так и не обновили. Тюрем на 5лямов мужиков нужно очень немало.
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